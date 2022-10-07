Семья погибшего из-за йогурта ребенка добилась возбуждения дела В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели ребенка из-за йогурта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Новосибирске семья двухлетней девочки, которая умерла, выпив йогурт, добилась возбуждения уголовного дела в отношении врача, который осмотрел ребенка во время поступления в реанимацию и не смог поставить правильный диагноз по рентгеновскому снимку, передает «КП-Новосибирск». Теперь реаниматологу грозит ответственность за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», из-за которой он может лишиться свободы на срок до шести лет или получить штраф до 500 тысяч рублей.

У матери имелся рентгеновский снимок, одного взгляда на который было достаточно для постановки диагноза механической кишечной непроходимости. <...> Педиатр и реаниматолог, осматривавшие ребенка при поступлении, если они сами не владеют «чтением» рентгеновского снимка, обязаны были показать его квалифицированному хирургу, — сообщалось в проведенной в ходе расследования экспертизе.

Однако перед тем как поступить в реанимацию, девочка попала к другому врачу, который и сделал рентген-снимок и также не увидел на нем кишечную непроходимость. Медик уже попал под суд за халатность, и его ждет лишение свободы на срок до пяти лет.

Трагедия произошла в январе 2020 года, девочка выпила йогурт, после чего ей резко стало плохо. Перепуганная мама вызвала скорую, их увезли в больницу. Там девочке сделали рентген, ее осмотрел хирург, который диагностировал ей диабет и отправил в другую клинику. Спустя несколько часов малышка умерла в больнице.

Ранее в городе Купино под Новосибирском школьница умерла от менингита, пока врачи, поставив неверный диагноз, лечили ее от простуды. Мать девочки отметила, что перед гибелью дочке поставили в школе прививку от клещевого энцефалита, через некоторое время после которой ребенок стал чувствовать себя плохо, начала болеть голова. Сибирячка рассказала, что вызвала скорую помощь, но врачи халатно отнеслись к ситуации.