СЦКК ДНР: по Донецку было выпущено 10 снарядов ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по наблюдению и координации вопросов, касающихся военных нарушений со стороны Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров. По информации СЦКК, пять снарядов было выпущено по Петровскому району, а еще пять по Куйбышевскому и Киевскому районам.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.15 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров... 01.30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, — сказано в Telegram-канале представительства.

О разрушениях не сообщается.

9 июня в МАГАТЭ сообщили, что Россия уведомила агентство об атаке дронов-камикадзе ВСУ по Запорожской ТЭС с ударами по электрораспределительному пункту электростанции, ранее использовавшегося для резервного энергоснабжения ЗАЭС. В МАГАТЭ пообещали дать независимую оценку этой информации после того, как их инспекторы получат доступ к объекту.