Сбежавшая из дома школьница попала в больницу с отравлением

https://static.news.ru/photo/5257193c-d710-11ea-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тихвинском районе Ленинградской области 15-летняя школьница ушла из дома. Позже её обнаружили в инфекционном отделении больницы. Она отравилась таблетками.

Ночью 5 августа в полицию поступило сообщение, что у несовершеннолетней произошло отравление из-за таблеток. Сотрудники выехали на место проживания девочки, и выяснилось, что она ушла из дома за 10 минут до приезда наряда, — сообщают «Невские новости».

Девочка поступила в инфекционное отделение Тихвинской больницы, её состояние оценивается как удовлетворительное. Никаких незаконных действий в отношении девятиклассницы зафиксировано не было.

Как писал NEWS.ru, в Московской области мальчик в возрасте двух лет сумел сбежать от жестокой матери и её сожителя. На протяжении полумесяца мужчина зверски избивал ребёнка. Мальчика обнаружили на въезде в посёлок при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе. Малыш с синяками по всему телу подошёл к охране и не мог назвать ни своего имени, ни места жительства. Прибывшие на место полицейские доставили ребёнка в травматологическое отделение — у мальчика диагностированы сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, а также ушибы и ссадины.