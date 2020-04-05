Санкт-Петербург обогнал столицу по индексу самоизоляции

Утром 5 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 4,4 балла из 5. В это же время в Москве соответствующие показатели были равны 4,1 балла.
Однако ближе к обеду в городе на Неве люди снова начали выходить на улице. Индекс самоизоляции к полудню был равен 4,1 балла. В Москве показатели тоже упали. В столице был определён индекс в 3,8 балла.
Снижение цифр в Санкт-Петербурге можно объяснить хорошей погодой. Сейчас там ясно, светит солнце, а температура воздуха составляет +2 градуса,
Как ранее писал NEWS.ru, 4 апреля сервис «Яндекс.Карты» проанализировал индекс самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. По данным приложения, столица показала такой же результат, как и город на Неве.
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