Санкт-Петербург обогнал столицу по индексу самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1e63d34e-773f-11ea-83da-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Утром 5 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 4,4 балла из 5. В это же время в Москве соответствующие показатели были равны 4,1 балла.

Однако ближе к обеду в городе на Неве люди снова начали выходить на улице. Индекс самоизоляции к полудню был равен 4,1 балла. В Москве показатели тоже упали. В столице был определён индекс в 3,8 балла.

Снижение цифр в Санкт-Петербурге можно объяснить хорошей погодой. Сейчас там ясно, светит солнце, а температура воздуха составляет +2 градуса, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, 4 апреля сервис «Яндекс.Карты» проанализировал индекс самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. По данным приложения, столица показала такой же результат, как и город на Неве.