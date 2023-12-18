Сальдо рассказал, зачем ВСУ разбомбили Каховскую ГЭС Сальдо: разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска ставили перед собой цель — разрушить Каховскую ГЭС, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, плотина была важнейшим транспортным узлом, поэтому ВСУ наносили по ней ракетные удары на протяжении долгого времени.

Каховская плотина во время проведения спецоперации, во время боевых действий, которые шли на территории Херсонской области, она подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить, — пояснил собеседник агентства.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий, несколько десятков человек погибли. Депутаты Европарламента назвали подрыв терактом и военным преступлением, однако ответственность за произошедшее возложили на Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

После этого Каховская подстанция, которая снабжает электричеством Херсонскую область, была повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны ВСУ. В «Херсоноблэнерго» отметили, что подстанция является ключевой для региона, и добавили, что удары по ней наносились не один день.