В последнем из 55 районов Ростовской области обнаружили коронавирус

Коронавирусная инфекция выявлена у жителя Родионово-Несветайского района Ростовской области. Этот муниципалитет оставался последним из 55 в регионе, который считался свободным от эпидемии.
По данным на 24 мая, в области зафиксировано 3569 случаев заражения коронавирусом, из них 152 — за последние сутки. При этом, как сообщили в региональном правительстве, новые заболевшие зарегистрированы в 35 городах и районах.
За весь период эпидемии в области выздоровел 1251 человек, умерли 34 пациента. В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 23 жителя региона.
До сих пор ни одного случая коронавируса не было зарегистрировано лишь в Родионово-Несветайском районе,
По состоянию на 24 мая в целом по России официально зарегистрировано около 344,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, свыше 3,5 тысячи человек скончались, почти 113,3 выписаны из больниц.
Тем временем в мире уже более 5,3 млн заражений, более 342 тысяч умерли, свыше 2 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия опустилась на третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Лидером по-прежнему являются США. Вторую строчку заняла Бразилия.
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