В последнем из 55 районов Ростовской области обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/9e2e357a-9dae-11ea-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция выявлена у жителя Родионово-Несветайского района Ростовской области. Этот муниципалитет оставался последним из 55 в регионе, который считался свободным от эпидемии.

По данным на 24 мая, в области зафиксировано 3569 случаев заражения коронавирусом, из них 152 — за последние сутки. При этом, как сообщили в региональном правительстве, новые заболевшие зарегистрированы в 35 городах и районах.

За весь период эпидемии в области выздоровел 1251 человек, умерли 34 пациента. В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 23 жителя региона.

До сих пор ни одного случая коронавируса не было зарегистрировано лишь в Родионово-Несветайском районе, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 24 мая в целом по России официально зарегистрировано около 344,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, свыше 3,5 тысячи человек скончались, почти 113,3 выписаны из больниц.

Тем временем в мире уже более 5,3 млн заражений, более 342 тысяч умерли, свыше 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия опустилась на третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Лидером по-прежнему являются США. Вторую строчку заняла Бразилия.