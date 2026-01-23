Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:12

Россиянин получил 13 лет за ролик с пасынком и лампочкой в заднем проходе

В Уфе мужчину осудили на 13 лет за видео с пасынком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Уфы приговорен к 13 годам колонии строгого режима из-за видео, на котором его пасынок в ходе эксперимента вставил себе лампочку в задний проход, передает Telegram-канал Mash Batash. Биологический отец мальчика подал заявление, обвинив отчима в развращении и издевательствах над сыном.

Мать ребенка сошлась с новым возлюбленным в 2020 году, взяв с собой двоих сыновей от предыдущего брака. Бывший супруг, не смирившийся с расставанием, воспользовался жалобами соседей на детский плач и забрал детей без ее согласия. Незадолго до этого 10-летний сын спросил ее, действительно ли лампочка загорится, если вставить ее задний проход. Через несколько дней мальчик решил проверить это сам, а его отчим заснял происходящее на видео. Позже он отправил видео биологическому отцу и предложил не делить детей, а заниматься воспитанием.

Спустя несколько месяцев против него завели уголовное дело о сексуальном насилии и истязании. При этом эксперты указали на отсутствие этого.

Ранее в Оренбургской области в СИЗО отправили 21-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве годовалого пасынка. По версии следствия, он избил ребенка и утопил в ванной из-за плача.

