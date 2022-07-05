Россия отказалась участвовать в Детском Евровидении

Фото: vk.com/junior_fans

В России прием заявок на национальный отбор для участия в междунарoдном песенном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году проводиться не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе Академии Игoря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы. Это связано с выходом Первого канала, ВГТРК и рaдиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза.

Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни «Евровидение», — сказали в пресс-службе.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предложил привлекать исполнителей из Азии и Африки для российского аналога Евровидения, если предполагается участие зарубежных артистов. Идею проводить подобное событие ранее предложил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По мнению Рудченко, для музыкантов из стран СНГ существуют международные конкурсы, а восточное направление сейчас активно развивается.

Глава администрации Ялты Янина Павленко поддержала эту инициативу. Она сказала, что в ближайшее время готова пригласить всех поклонников песенных конкурсов в Ялту.