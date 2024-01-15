Российский лицей затопило кипятком после аварии Мэр Орла сообщил о прорыве трубы с горячей водой в лицее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Орле прорвало трубу с горячей водой в лицее № 40 после аварии в котельной, которую спровоцировал скачок электроэнергии, сообщил в Telegram-канале мэр Юрий Парахин. По его словам, последствия утечки устранят до конца дня. Никто из учителей и школьников не пострадал.

Сегодня из-за скачка электроэнергии произошел гидроудар на котельной 909 квартала. Он повлек повреждения в системе отопления многоквартирных домов по улицам Кромской, Планерной, Машкарина, Саханской, Чечневой. Среди них — лицей № 40, где прорвало трубу в одном из классов, — написал Пархин.

Глава города подчеркнул, что после ЧП администрация лицея сработала оперативно. В настоящее время класс убран, идет просушка помещения. Учеников второй смены временно перевели на дистанционное обучение. Специалисты ведут аварийные работы в поврежденной котельной.

Ранее жители подмосковного города Яхромы сообщили, что трое суток сидят без тепла из-за коммунальной аварии, несмотря на заверения местной администрации решить проблему. Горожане запустили петицию на сайте Change.org с требованием разобраться в ситуации. По их словам, отсутствие отопления — это не просто дискомфорт, а реальная угроза для жизни.