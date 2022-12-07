Рогов: ВСУ совершили покушение на замглавы администрации Мелитополя Рогов: ВСУ совершили покушение на замглавы ВГА Мелитополя Волыка

Фото: РИА Новости

В Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Николая Волыка, приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. По его словам, нападавшие применили самодельное взрывное устройство. В результате покушения никто не пострадал.

Покушение произошло рано утром вчера, когда он, Волык, выходил из дома, из своего подъезда. Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского. Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали, — заметил Рогов.

Он добавил, что мощность СВУ, по предварительной информации, в тротиловом эквиваленте составила примерно 2,5 килограмма.

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