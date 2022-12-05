Родственникам погибших при ЧП в Нижневартовске выплатят по 1 млн рублей

Фото: 86.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей. Пострадавшим также будет выделена материальная помощь, говорится в Telegram-канале правительства ХМАО.

Семьи получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация — 1 млн рублей, — сказано в сообщении.

На пострадавших компенсация будет рассчитываться в зависимости от степени тяжести причиненного вреда. Решение о переселении жильцов обрушившегося дома будет принято в течение двух дней.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прибыла в Нижневартовск, где посетила пункт временного размещения жителей пострадавшей пятиэтажки. Она провела экстренное совещание в актовом зале школы, где поручила местные власти обеспечить пострадавших жильем. Также глава региона распорядилась установить всех жильцов дома и состав семей, в частности, кто к какой категории относится. Особое внимание Комарова поручила уделить детям.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков вылетел в Нижневартовск к месту ликвидации последствий обрушения жилого дома. Вместе с министром к месту происшествия направляется группа спасателей.