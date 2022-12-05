Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей. Пострадавшим также будет выделена материальная помощь, говорится в Telegram-канале правительства ХМАО.
Семьи получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация — 1 млн рублей, — сказано в сообщении.
На пострадавших компенсация будет рассчитываться в зависимости от степени тяжести причиненного вреда. Решение о переселении жильцов обрушившегося дома будет принято в течение двух дней.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова прибыла в Нижневартовск, где посетила пункт временного размещения жителей пострадавшей пятиэтажки. Она провела экстренное совещание в актовом зале школы, где поручила местные власти обеспечить пострадавших жильем. Также глава региона распорядилась установить всех жильцов дома и состав семей, в частности, кто к какой категории относится. Особое внимание Комарова поручила уделить детям.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков вылетел в Нижневартовск к месту ликвидации последствий обрушения жилого дома. Вместе с министром к месту происшествия направляется группа спасателей.