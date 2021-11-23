Рестораторы Новосибирска пожаловались на систему QR-кодов

Сибирская гильдия шеф-поваров и кондитеров, а также рестораторы направили официальное обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с жалобой на серьёзное падение прибыли общепита после введения системы QR-кодов в регионе. Директор гильдии Наталия Пятых назвала сохранение такой системы в существующем виде «убийством отрасли», передаёт Сиб.фм.

10 дней после введения системы QR-кодов в наших предприятиях показали катастрофическое снижение посещаемости заведений и падение выручки от 50 до 70%. <...> Сохранение системы QR-кодов для общепита в существующем виде является убийством отрасли, и мы можем остаться совсем без работы. Уволенными могут быть тысячи сотрудников нашей сферы. Сейчас в отрасли трудятся порядка 40 тысяч человек, — пожаловалась Пятых.

Члены гильдии указали в своём обращении, что рестораторам не предлагают никаких средств поддержки отрасли. Пятых напомнила, что в 2018 году гильдия начала кулинарную подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Она предсказала, что если ситуация продолжит развиваться по такому пути, Новосибирская область встретит международные соревнования уже в декабре 2022 года «низкосортным уличным фастфудом».

Ранее владельцы кафе и ресторанов в Екатеринбурге написали коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить систему QR-кодов при посещении общепита. По их словам, выручка снизилась в среднем на 50%.