РЭО вложит 47,5 млрд рублей в борьбу с мусором в Сибири

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сибирском федеральном округе планируют построить различные объекты обращения с отходами, до 95% средств на реализацию проекта может выделить Российский экологический оператор за счет своих облигаций, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в разговоре с «360». По его словам, общая стоимость инвестиционных проектов составляет 50 млрд рублей, РЭО готов предоставить 47,5 млрд.

Стоимость объектов оценивается более чем в 50 млрд рублей. РЭО может предоставить финансирование в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК, то есть примерно 47,5 млрд рублей. Финансирование предоставляется концессионерам в виде льготного займа по ставке около 5,5% годовых на срок до 12 лет, — отметил Буцаев.

По его словам, 27 комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сейчас находятся в стадии разработки. Гендиректор РЭО уточнил, что мощность обработки отходов составит более 4 млн тонн в год, показатели по утилизации могут достигать 1,5 млн в год.

Ранее стало известно, что Северный Кавказ получит 26 млрд рублей инвестиций в проекты по работе с отходами. Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ подписали генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев и руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.