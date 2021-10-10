Ректора Малой академии наук в Якутии уволили за спор о ковидном госпитале

Ректор Малой академии наук в Якутии Василий Павлов лишился поста, так как не хотел отдавать здание под ковидный госпиталь. Об этом он написал в Instagram-аккаунте учреждения. Скандал разразился из-за помещения общежития МАН в селе Чапаево, которое собираются передать Хангаласской районной больнице.

Я глубоко сожалею, что вынужден оставить вас в такое трудное время, и для меня это персональная трагедия. У меня было много планов относительно будущего нашей академии, и я уверен, что академия будет продолжать работу с нашими партнёрами, российским и мировым сообществом юных исследователей, — заявил ректор.

Павлов добавил, что приказ о расторжении трудового договора вручил ему глава Минобрнауки республики Михаил Сивцев.

Изданию «Новости Якутии» Павлов рассказал , что скандал разразился из-за здания общежития МАН в селе Чапаево, которое собираются передать Хангаласской районной больнице. По его мнению, это фактически означает закрытие академии, так как речь не идёт о временной передаче здания под ковидный госпиталь. Здание, по его словам, должно было полностью перейти под контроль Минздрава республики.

При этом, по словам главы регионального Минобрнауки, власти рассмотрели все возможные варианты и ничего кроме интерната МАН Якутии не нашли.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Якутии выявили 239 случаев заражения COVID-19, что стало суточным максимумом с ноября прошлого года. Умерли семь человек.

Ранее глава Минобрнауки анонсировал отставку ректоров известных университетов. По словам Валерия Фалькова, во многих университетах, в том числе и в ведущих, сроки полномочий ректоров подошли к завершению, поэтому будут новые кадровые изменения.