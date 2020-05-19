Региональные операторы по обращению с ТКО могут обанкротиться

https://static.news.ru/photo/47fb6c2a-99be-11ea-b73a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация в сфере вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах ухудшается на фоне распространения коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, в настоящее время ряду региональных операторов ТКО угрожает банкротство.

Потому что в регионах навыбирали таких операторов, которые не имеют оборудования и транспорта — заключив субподряды, они вышли на рынок, а теперь, в условиях сокращения платежей, стали зависимы от своих подрядчиков, — пояснил он.

Бурматов отметил, что в значительной степени это произошло из-за снижения платежей со стороны населения за вывоз мусора, которое присутствует во всех регионах. Это, в свою очередь, приводит к невывозу отходов.

Глава комитета добавил, что сейчас наблюдается ухудшение качества работы региональных операторов, а мусор вывозит «крайне неравномерно», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что государственная корпорация «Ростех» построит на территории РФ не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Технологическим партнёром проекта общей стоимостью в 600 млрд рублей станет «Росатом», а за частичное финансирование будет отвечать ВЭБ.РФ.