Readovka: пожар на пшеничном поле под Ростовом — намеренный поджог

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Пожар, произошедший на пшеничном поле в хуторе Недвиговка недалеко от Ростова-на-Дону, является намеренным поджогом, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источники. Предполагается, что пламя вспыхнуло одновременно на разных территориях.

Сотни квадратных метров, а именно — 7 га пшеничного поля в хуторе Недвиговка сгорели дотла неслучайно — это намеренный поджог, — сообщили собеседники издания.

Одновременно вспыхнули поля в Неклиновском, Новочеркасском и Аксайском районах. Все они расположены за станицей Грушевская. По информации ГУ МЧС по Ростовской области и свидетелей, ветер разнес дым по всему поселению, а пламя удалось потушить только спустя более четырех часов.

Накануне пожара губернатор региона Василий Голубев заявил об отправке зерна в ДНР. Планировалось, что таким образом Ростовская область окажет гуманитарную помощь республике.

Ранее в Минприроды разработали показатели сокращения лесных пожаров. Согласно документу, в 12 регионах площади пожаров должны сократиться на 50% в ближайшие пять лет.