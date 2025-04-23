Раскрыты новые подробности эвакуации после детонации под Владимиром Губернатор Авдеев: эвакуированных из-под Киржача граждан обеспечили необходимым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Киржачского района обеспечены всем необходимым и находятся в пунктах временного размещения, заявил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Люди были эвакуированы после детонации боеприпасов на складе из-за нарушения требований безопасности.

Люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь, пока ответственные ведомства завершают работы на пострадавших от возгорания объектах, — указал глава региона.

Он написал, что лично посетил эвакуированных и убедился в приемлемости условий. Каждый человек обеспечен едой, питьем и спальным местом.

Многие жители все еще находятся в состоянии беспокойства из-за произошедшего. Однако они видят, что без помощи не остаются. Власти пообещали решить все проблемы по восстановлению потерянного имущества и жилья.

Ранее стало известно об эвакуации 450 жителей. В результате детонации боеприпасов пострадали четыре человека. Люди покинули территории воинской части, семи населенных пунктов и 12-ти дачных поселков.

Также сообщалось, что по факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. Соответствующее поручение дал министр обороны Андрей Белоусов. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.