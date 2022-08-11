Пьяный нижегородец убил соседку молотком и спрятал тело в диван

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

62-летний житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве своей соседки, чье тело было обнаружено в раскладном диване в его квартире, сообщает Следственное управление по Нижегородской области. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире дома по улице Сергея Есенина Канавинского района Нижнего Новгорода. По версии следствия, мужчина распивал с 72-летней пенсионеркой спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Он нанес женщине несколько ударов молотком по голове, в результате полученных травм она скончалась. После этого нижегородец сокрыл ее тело в собственном диване.

Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время ему будет вынесен обвинительный приговор. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Саратове суд приговорил 34-летнего мужчину к 13,5 годам колонии строгого режима за убийство сожительницы с помощью вилки. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, «из-за внезапно возникших неприязненных отношений» избил 45-летнюю сожительницу сначала кулаками, а затем стал наносить ей удары вилкой, в том числе в шею. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.