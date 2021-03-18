Путин назвал Крым сакральной землёй

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Российский президент Владимир Путин во время поздравления с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на концерте в «Лужниках» назвал Крымский полуостров святым для русского народа местом и напомнил, что именно в Херсонесе принял крещение основатель Руси князь Владимир.

Полуостров Крым — сакральная территория для всей Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма к России.

В Херсонесе приняли крещение князь Владимир и его дружина. Это означает, что именно в этом месте находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного Российского государства. Крым — чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры, — начал своё обращение Путин, выступление которого транслировал телеканал «Россия 24».

Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Ранее такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что выбор жителей Крыма, сделанный семь лет назад, восстановил утраченную когда-то историческую справедливость.

NEWS.ru писал, что Путин призвал обеспечить рост частных инвестиций в инфраструктуру Крыма и даже обозначил объём необходимых средств — в 2022–2025 годы необходимо вложить в развитие региона как минимум 1 трлн рублей.