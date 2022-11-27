Из Екатеринбурга вновь можно улететь в популярную туристическую страну Азии Прямые авиарейсы в Таиланд из Екатеринбурга возобновились спустя два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге снова стали осуществляться прямые авиарейсы в Таиланд на регулярной основе, сообщается на сайте аэропорта. Полеты были остановлены из-за пандемии с весны 2020 года. Первый рейс в Паттайю выполнила утром 27 ноября авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 вылетел из Екатеринбурга в 05:22 по местному времени.

С 1 декабря будут осуществляться рейсы на Пхукет. Отмечается, что полеты запланированы с периодичностью раз в 10–11 дней.

Накануне российская государственно-частная авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустила прямые регулярные рейсы по маршрутам Владивосток — Бангкок и Владивосток — Пхукет. 26 ноября прошла торжественная церемония открытия первого рейса. Отмечается, что ранее авиаперевозчик никогда не выполнял полеты по международным авианаправлениям из воздушной гавани Приморья.

21 ноября посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес объявил, что прямое авиасообщение с Россией планируется запустить летом 2023 года. По его словам, рейсы могут быть запущены из Москвы в Джакарту и на Бали, и в обратном направлении. Он отметил, что для этого российские авиакомпании должны получить разрешения на полеты и открыть свои офисы в Индонезии.