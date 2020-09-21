Проигравший выборы в Троицке единоросс обесточил колонку с водой

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В Троицке Челябинской области бывший депутат городского собрания Владимир Курилов, представляющий партию «Единая Россия», после своего поражения на выборах решил отомстить местным жителям и отключил от электричества колонку с водой.

Об этом сообщает Znak.com. Горожане рассказали, что раньше колонка была оборудована обычным ручным насосом, но несколько лет назад Курилов модифицировал её, подключив к электросети через соседнюю автозаправку. Однако после проигрыша на выборах экс-депутат обесточил колонку и забрал ручку для накачки. Местные жители пожаловались, что теперь не имеют возможности набрать воды.

Новый депутат Лев Живайкин пообещал решить проблему. Он попросил владельца АЗС — друга Курилова — вновь подключить колонку к сети, пообещав взять на себя оплату счетов за электричество. Сначала бизнесмен согласился, однако затем изменил своё решение и не пустил электриков к объекту. Живайкин сейчас пытается найти альтернативный источник энергии. Бывший депутат комментировать ситуацию отказался.

Выборы разных уровней прошли в российских регионах 13 сентября в Единый день голосования. Как передавал NEWS.ru, «Единая Россия» утратила лидерство в Гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска единороссы не смогли обеспечить себе большинство голосов.