Проигравший выборы в Троицке единоросс обесточил колонку с водой

В Троицке Челябинской области бывший депутат городского собрания Владимир Курилов, представляющий партию «Единая Россия», после своего поражения на выборах решил отомстить местным жителям и отключил от электричества колонку с водой.
Об этом
Новый депутат Лев Живайкин пообещал решить проблему. Он попросил владельца АЗС — друга Курилова — вновь подключить колонку к сети, пообещав взять на себя оплату счетов за электричество. Сначала бизнесмен согласился, однако затем изменил своё решение и не пустил электриков к объекту. Живайкин сейчас пытается найти альтернативный источник энергии. Бывший депутат комментировать ситуацию отказался.
Выборы разных уровней прошли в российских регионах 13 сентября в Единый день голосования. Как передавал NEWS.ru, «Единая Россия» утратила лидерство в Гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска единороссы не смогли обеспечить себе большинство голосов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен