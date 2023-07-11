Ребенка смыло волной на набережной в Севастополе Прохожие спасли ребенка, которого смыло волной на набережной в Севастополе

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

В Севастополе прохожие спасли ребенка, которого накрыло волной на набережной и унесло в море, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, некоторые из добровольцев пострадали, их сбило с ног потоками воды.

На видео с места происшествия видно, что на помощь ребенку пришли по меньшей мере шесть человек, которые взялись за руки, образую цепочку.

Ранее в Абхазии в городах Гагра и Пицунда из-за непрекращающихся дождей автомобили и жилые дома ушли под воду. В МЧС утверждают, что жизни местных жителей ничего не угрожает. Наводнение из-за ливней случилось также в Иркутской области. Там потки воды смыли дом.

До этого появилось видео потопа в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана. Горные воды начали активно спускаться к жилым домам после обильных осадков. Местный житель, попавший на видео, увидел потоки воды и за несколько секунд до наводнения успел уехать от потопа на машине. Автомобиль его соседа унесло вниз течением.

Кроме того, в Махачкале в результате ливневых дождей также затопило несколько центральных улиц. Как рассказал журналист Мурад Магомедов, в отдельных местах вода достигает уровня капота маршруток. Магомедов также указал на очень сильный шквалистый ветер в столице Дагестана.