Появились кадры с места наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти. На кадрах видна разбитая машина и осколки автомобилей вдоль дороги.

7 сентября фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. По данным Telegram-канал «Mash на Мойке», погибли как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. Telegram-канал «112» отметил, что в колонне двигалась группа девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва.

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