Рецидивист пытался сбежать из отделения полиции и сломал ноги SHOT: рецидивист в Кургане сломал ноги при попытке побега из отделения полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кургане рецидивист сломал ноги при попытке сбежать из отделения полиции, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчину задержали за рулем и доставили на допрос после того, как он отказался проходить медосвидетельствование. Когда полицейский вышел из кабинета, нарушитель выбежал, забрался на крышу подсобки и перепрыгнул через забор.

После неудачной попытки побега из отделения полиции мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали у 35-летнего пациента перелом лодыжек. При этом правоохранители составили на нарушителя два административных протокола — за отказ от медосвидетельствования и неуплату штрафа.

По данным SHOT, ранее житель Кургана уже был судим по статьям об умышленном причинении вреда здоровью по неосторожности, повлекшем смерть потерпевшего, а также о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее 40-летнего рецидивиста из Челябинска приговорили к пожизненному сроку за убийство пенсионерки. Осужденный избил 65-летнюю женщину до смерти после того, как она попыталась помешать ему снять со стены телевизор, вместе с которым он вынес из квартиры еще несколько ценных вещей. Общая стоимость награбленного составила 24 тысячи рублей, суд удовлетворил исковые требования родственников пенсионерки о возмещении морального вреда на сумму 6,3 млн рублей.