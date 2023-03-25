Полковник раскрыл, как ВСУ пытаются ослабить Россию под Артемовском Полковник Литовкин: ВСУ пугают атакой на Белгород для отвлечения сил России от Артемовска

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что озвученные планы ВСУ касательно наступления на Белгород могут оказаться маневром для отвлечения российских войск от активных боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут). В интервью URA.RU он усомнился в возможностях противника идти на областной центр РФ.

Может быть, это заявления для того, чтобы отвлечь российские войска от Артемовска, чтобы мы перебросили силы на Белгород и так далее. Но наступать — по большому счету навряд ли. Возможность, конечно, всегда есть. Но хватит ли у них сил и средств для наступления на Белгород? — сказал Литовкин.

По его мнению, ВСУ могут «наделать переполох», даже ударить по приграничным городам и поселкам Белгородской области. Однако для атаки на Белгород украинские силы в том районе должны иметь до 15 тысяч бойцов, танки и авиацию, чего у Киева нет, уточнил полковник в отставке.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки осталось взять под контроль один участок на западе города. Он подчеркнул, что украинские военные «упираются» и продолжают переброску резервов на этом направлении.