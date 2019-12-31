Сотрудники правоохранительных органов Владивостока проводят проверку после сожжения фигуры новогодней мыши на центральной площади города.
По словам представителя регионального ГУ МВД, сообщение о возгорании декоративного украшения поступило ночью.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, — отметил он.
В мэрии в свою очередь рассказали, что поджог совершили вандалы,
Ранее NEWS.ru писал, что во Владивостоке сгорела фигура мыши, установленная на главной площади в честь Нового года. По некоторым данным, мышь загорелась из-за попавшей в неё петарды.
Символ года стали преследовать неудачи сразу, как только он появился на площади. Сначала пьяный житель устроил дрифт вокруг новогодней ёлки и снёс мышь. Полиция задержала нарушителя. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело, теперь ему необходимо компенсировать стоимость фигуры — 677 тысяч рублей. Тогда утраченную мышь власти города заменили новой фигурой.
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