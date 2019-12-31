https://static.news.ru/photo/f0c888da-2ca7-11ea-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: act54/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов Владивостока проводят проверку после сожжения фигуры новогодней мыши на центральной площади города.

По словам представителя регионального ГУ МВД, сообщение о возгорании декоративного украшения поступило ночью.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, — отметил он.

В мэрии в свою очередь рассказали, что поджог совершили вандалы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владивостоке сгорела фигура мыши, установленная на главной площади в честь Нового года. По некоторым данным, мышь загорелась из-за попавшей в неё петарды.

Символ года стали преследовать неудачи сразу, как только он появился на площади. Сначала пьяный житель устроил дрифт вокруг новогодней ёлки и снёс мышь. Полиция задержала нарушителя. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело, теперь ему необходимо компенсировать стоимость фигуры — 677 тысяч рублей. Тогда утраченную мышь власти города заменили новой фигурой.