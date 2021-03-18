Полиция проверяет информацию о минировании улицы в Люберцах

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Полиция подмосковных Люберец проверяет информацию о минировании улицы Кирова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Поступили сведения о минировании улицы Кирова в Люберцах. Полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению опасных предметов, — цитирует сообщение источника РИА Новости.

Отмечается, что полиция не стала проводить эвакуацию. Ведётся расследование.

Как писал NEWS.ru, все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи.

В целом же ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было