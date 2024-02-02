Подросток зарезал собаку на привязи на глазах ребенка и попал под суд В Приморье осудят подростка из-за убийства собаки на глазах малолетнего ребенка

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В Приморском крае 17-летний подросток предстанет перед судом за убийство собаки в присутствии малолетнего ребенка, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Подросток расправился с помощью ножа с животным, находившимся на привязи.

Инцидент произошел в Спасске-Дальнем. В октябре 2023 года в соцсетях стало распространяться видео с убийством животного. На представленных кадрах видно, как юноша наносит собаке многочисленные ножевые ранения. От полученных травм пес скончался. Подростка задержали, было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным с применением садистских методов. При этом, по данным прокуратуры, задержанный молодой человек стоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение. Он был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

К настоящему моменту прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта. Уголовное дело будет направлено в Спасский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Также известно, что юноша расправился с собакой в присутствии малолетнего ребенка и разместил видео в интернете. По результатам экспертизы он признан вменяемым.

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