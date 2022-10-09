В Ростовской области разбился Су-24 ТАСС: в Ростовской области разбился Су-24

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М потерпел крушение вблизи хутора Сибирьки в Ростовской области, передает ТАСС. Все находившиеся на борту самолета успели катапультироваться.

Пресс-служба южного военного округа сообщила, что бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности.

9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался, — говорится в сообщении.

В сентябре этого года в Крыму потерпел крушение военный самолет, предположительно, Су-34. Истребитель упал в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов около шести часов утра. Очевидцы сообщили, что летчики успели катапультироваться, а позже их якобы забрали военные. В Минобороны России не подтверждали эту информацию.

В начале июня в калифорнийской части пустыни Мохаве разбился истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Пилот погиб. Происшествие случилось в 14:30 по местному времени недалеко от города Трона.