Под Новосибирском девочка умерла от менингита, пока врачи лечили ее от ОРВИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Купино под Новосибирском школьница умерла от менингита, пока врачи, поставив неверный диагноз, лечили ее от простуды, сообщила мать девочки. В беседе с «КП-Новосибирск» она отметила, что перед гибелью дочке поставили в школе прививку от клещевого энцефалита, через некоторое время после которой ребенок стал чувствовать себя плохо, начала болеть голова. Сибирячка рассказала, что вызвала скорую помощь, но врачи халатно отнеслись к ситуации.

Фельдшер отказалась заходить в дом, потому что мы делали ремонт и часть пола в пристройке была вскрыта. Она потребовала, чтобы дочку вывели к ней на улицу. Ангелина идти сама уже не могла, плакала: «Мама, у меня болит голова». С фельдшером мы уехали в больницу: когда мы добрались до клиники, дочку снова вырвало, — поделилась женщина.

Как сообщила мать девочки, врач больницы сначала не хотела класть ребенка под наблюдение, уверяя, что это обычная простуда, но женщина настояла, и Ангелину все-таки госпитализировали. Через несколько часов родителям сообщили, что девочка впала в кому, так как у нее развился гнойный менингит, позже ребенок скончался.

Мать обвиняет врачей в смерти дочери, так как ее лечили неправильно. Следственный комитет проводит проверку, в самой больнице ситуацию не комментируют.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла в детском саду, скончавшись от ОРВИ, хотя родители тревожных симптомов не наблюдали. Педиатр Татьяна Злобина подчеркнула, что непосредственно от ОРВИ люди не умирают, но заболевание может вызывать осложнения, которые могут привести к гибели. Например, может случиться удушье из-за отека слизистой, отек Квинке или остановка сердца, уточнила врач. Медик добавила, что потенциальную угрозу не только здоровью, но и жизни может нести любая болезнь, если не обращать на нее должного внимания.