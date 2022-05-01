Под Курском частично обрушился железнодорожный мост

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Частичное обрушение железнодорожного моста произошло в Курской области. На месте работают спецслужбы, причины произошедшего устанавливаются, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. <...> Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает, — написал он.

Губернатор уточнил, что ветка, на которой произошло обрушение, использовалась для передвижения товарных составов.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле погранпункта в селе Крупец. По его словам, со стороны Украины было выпущено несколько миномётных снарядов. Огневая точка была подавлена пограничниками и военными.

25 апреля губернатор рассказал, что российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в селе Боровское. По его словам, жертв и разрушений не зафиксировано.

В регионе объявлен «жёлтый» уровень террористической опасности, он будет действовать до 11 мая.