Под Иркутском браконьеры убили медведицу и трёх медвежат в спячке

Группа браконьеров застрелила в Иркутской области медведицу и трёх медвежат, которые находились в спячке. Процесс расправы над животными злоумышленники сняли на видео. Все мужчины задержаны, им грозит до пяти лет тюрьмы по делу о незаконной охоте, передаёт пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в Баяндаевском районе Иркутской области. Браконьеры забрались в берлогу семьи медведей, пока они находились в спячке, и застрелили четверых животных. Свои действия они снимали на видео, а после, вытащив туши на поверхность, сделали ряд снимков.

Злоумышленники были задержаны после того, как на трассе инспекторы ГИБДД при проверке внедорожника обнаружили в багажнике четыре шкуры и лапы медведей. Водитель заявил, что нашёл содержимое в лесу. После этого правоохранители вышли на браконьеров, которыми оказались четверо мужчин в возрасте от 21 года до 47 лет.

Отделением дознания Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причинённый в результате незаконной охоты ущерб оценивается в 240 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Валерий Рашкин, подозреваемый охоте на лося, может получить до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Парламентария задержали в Саратовской области 29 октября, в багажнике его автомобиля нашли тушу животного.