Под Астраханью на совещании с министром здравоохранения был медик с COVID

https://static.news.ru/photo/6451354e-ad8c-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спирин (второй справа) Фото: Министерство здравоохранения Астраханской области/facebook.com

Астраханский министр здравоохранения Алексей Спирин провёл совещание в Икрянинской районной больнице. На мероприятии был сотрудник, у которого позже обнаружили коронавирус. Об этом заявил представитель Минздрава региона Алексей Васильев.

По его словам, министра проверили на коронавирус, тесты показали отрицательный результат. Спирин был исключён из списка контактных лиц. Сам представитель Минздрава находится на самоизоляции до 23 июня, пишет Kaspyinfo.ru.

NEWS.ru писал, что в России более 322 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавирусной инфекции. В стране сделано свыше 14,6 млн тестов.

С начала эпидемии в России коронавирус был диагностирован у 520 129 человек, число умерших пациентов составило 6829 человек. Излечился 274 641 пациент.