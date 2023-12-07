Петербуржец устроил погром в пункте выдачи заказов Wildberries

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина с баклажкой пива заявился в пункт выдачи заказов Wildberries на улице Планерной в Санкт-Петербурге и обматерил сотрудников, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Посетитель также пригрозил их коллеге и попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина в зеленых штанах приходит в ПВЗ и с порога интересуется, где находится сотрудник, которого описывает в нецензурных выражениях. После того как работник пункта выдачи предупреждает его, что может вызвать полицию, он переключается уже на него и оскорбляет.

Перед уходом буйный посетитель сломал косяки в двери, повреждения также показаны на видео. Как рассказали сотрудники, ранее мать дебошира устроила скандал с их коллегой и теперь ее сын постоянно заходит в ПВЗ в поисках обидчика.

Ранее работники интернет-магазина подрались с сотрудниками транспортной безопасности в петербургском метро и попали на видео. На кадрах видно, как кладовщики, которые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, игнорируют просьбы стражей порядка покинуть станцию «Удельная» на Московско-Петроградской линии. Мужчины попытались обойти инспекторов и перелезть через турникет, после чего избили стоявших на пути сотрудников метро.