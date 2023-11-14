Появилось видео драки кладовщиков с сотрудниками метро в Петербурге

Появились кадры драки работников интернет-магазина с сотрудниками транспортной безопасности в петербургском метрополитене, видеозапись опубликована в Telegram-канале 78.ru. На видео видно, что кладовщики, которые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, не реагируют на просьбы службы безопасности покинуть станцию.

После просьб мужчины попытались обойти инспекторов транспортной безопасности и перелезть через турникет. Нарушители порядка избили стоящих на пути сотрудников метрополитена.

Инцидент произошел на станции метро «Удельная», которая расположена на Московско-Петроградской линии. Драке предшествовала словесная перепалка. Пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы и многочисленными ушибами.

Ранее сообщалось, что полиция узнала о происшествии со слов очевидцев. Они рассказали, что напавшие на инспектора пьяные мужчины работают на складе Ozon в поселке Шушары Пушкинского района.

До этого в Уфе местный житель жестоко избил куском доски сотрудника управляющей компании «Микрорайон Радио». Дебоширу не понравилась интонация, с которой с ним разговаривал пострадавший. Момент избиения попал на записи с камер видеонаблюдения.