Петербуржец получил срок за нападение с кирпичом на бывшую из-за посуды Петербуржец сломал бывшей сожительнице пять ребер и получил срок два года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербуржец Сергей Мельниченко приговорен к году и восьми месяцам колонии общего режима за то, что броском кирпича сломал женщине пять ребер, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С учетом предыдущего наказания за кражу в заключении он проведет два года. По данным «Фонтанки», мужчина проявил агрессию к бывшей сожительнице за то, что она не помыла казан во дворе от плова, хотя обещала.

Обвинение полагало, что <...> в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений с Г., нанес последней один удар кирпичом в область спины, причинив ей телесные повреждения в виде переломов пяти левых ребер, а также ушиба левого легкого, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести, — уведомила пресс-служба.

Мельниченко бросил кирпич в голову, но женщина успела повернуться спиной. Журналисты приводили подробности случившегося, из которых следует, что после нападения отбывающий условный срок мужчина попался оперативникам на улице.

Ранее в Санкт-Петербурге детский тренер по кикбоксингу избил бывшую возлюбленную, бросил ее в канаву и пытался закопать в снегу. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением.