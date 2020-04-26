Первый пациент с коронавирусом умер в Тверской области

https://static.news.ru/photo/c1ef4456-87bd-11ea-b96d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) умер в Тверской области. Общее число заболевших достигло 464, сообщили представители регионального правительства. До этого субъект оставался единственным в ЦФО, где не фиксировали летальные исходы.

Покойный — мужчина 1952 года рождения. Он страдал хроническими заболеваниями, в частности, гипертонией, пишет РИА Новости.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский умер в Москве. Он лечил больных с коронавирусом.

Температура у мужчины поднялась 10 апреля. Тогда он самоизолировался, но 15 апреля появились новые симптомы COVID-19: тошнота, слабость и кашель.