Первый пациент с коронавирусом умер в Тверской области

Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) умер в Тверской области. Общее число заболевших достигло 464, сообщили представители регионального правительства. До этого субъект оставался единственным в ЦФО, где не фиксировали летальные исходы.
Покойный — мужчина 1952 года рождения. Он страдал хроническими заболеваниями, в частности, гипертонией,
В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский умер в Москве. Он лечил больных с коронавирусом.
Температура у мужчины поднялась 10 апреля. Тогда он самоизолировался, но 15 апреля появились новые симптомы COVID-19: тошнота, слабость и кашель.
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