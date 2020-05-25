Первый пациент с COVID-19 скончался в Курганской области

Курганские врачи зафиксировали первую смерть в регионе от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В Курганской области в инфекционном госпитале зафиксирован первый летальный исход — скончалась пожилая женщина 1944 года рождения, — говорится в сообщении оперштаба.
Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина отметила, что пациентка находилась в инфекционном госпитале с 12 мая. Коронавирус протекал в крайне тяжёлой форме. У женщины был ряд сопутствующих заболеваний.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы зафиксировали 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности в столице коронавирусом с начала пандемии заболели 166 473 человека. По последней информации, 53 586 пациентов уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений столицы.
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