Первый пациент с COVID-19 скончался в Курганской области

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Аудиозапись совещания оперативного штаба Липецкой области во главе с губернатором региона Игорем Артамоновым о ситуации с коронавирусом содержала обсуждение ошибки в отчётах о числе проведённых тестов на коронавирус, а не о числе заразившихся им людей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона после появления в нескольких Telegram-каналах аудиозаписи, где Артамонов требует правильно заполнять отчётность, поступающую в ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом), «а то...