Общественный помощник представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев оправдал поступок своего сына-блогера, бросавшего деньги в своих подписчиков.
Носаев также подчеркнул, что в структуре представительства Чечни в Волгоградской области он работает на общественных началах. По его словам, он не является госслужащим, а его сын полтора года живёт и работает в Москве в компании, которая активно сотрудничает с блогосферой,
Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками... Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и тысяче рублей, — заявил отец блогера.
Как писал NEWS.ru, чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде. Акцию он анонсировал заранее. В результате началась давка, однако команде блогера удалось быстро усмирить толпу.
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