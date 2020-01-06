https://static.news.ru/photo/083671fa-f132-11e9-b72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Общественный помощник представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев оправдал поступок своего сына-блогера, бросавшего деньги в своих подписчиков.

Носаев также подчеркнул, что в структуре представительства Чечни в Волгоградской области он работает на общественных началах. По его словам, он не является госслужащим, а его сын полтора года живёт и работает в Москве в компании, которая активно сотрудничает с блогосферой, передаёт РИА Новости.

Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками... Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и тысяче рублей, — заявил отец блогера.

Как писал NEWS.ru, чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде. Акцию он анонсировал заранее. В результате началась давка, однако команде блогера удалось быстро усмирить толпу.