Опубликовано видео сбитого украинского истребителя в районе Покровска

Фото: МО Украины

Военкор Юрий Котенок опубликовал в Telegram видео и фото с места крушения сбитого украинского истребителя МиГ-29. Он рухнул в поле в районе Покровска на Донецком направлении.

Таким образом, это второй МиГ-29, сбитый за неделю. Предыдущий упал под Любомировкой (Николаевская область). В сводке МО РФ о нем сообщалось 5 марта, — написал Котенок.

Ранее считалось что в небе над Покровском был сбит Су-24М. Только после приближения к объекту после его устранения удалось уточнить модель истребителя.

Ранее Минобороны сообщило, что МиГ-29 был сбит в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. За последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровка в ДНР, а также склады боеприпасов и пункт управления БПЛА в районе Степового Запорожской области.

Кроме того, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих на Донецком направлении. Также в Минобороны уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.