Оползень разрушил крупнейшее в России захоронение жертв холокоста

https://static.news.ru/photo/29d317f6-c9e4-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostovnetip/vk.com

В Ростове-на-Дону из-за сильных дождей на мемориал «Жертвам фашизма» в Змиёвской балке, где захоронены 30 тысяч человек, сошёл оползень, разрушив его часть. Об этом сообщили в администрации города.

Ливень смыл часть склона, находящегося напротив мемориала «Памяти жертв фашизма». Поток воды размыл грунт и унёс часть бордюров. Сейчас это место огорожено, — говорится в заявлении на сайте мэрии.

Власти пообещали начать восстановительные работы сразу после того, как подсохнет земля.

Мемориал «Жертвам фашизма» был открыт в 1975 году. Это самое большое место захоронения жертв холокоста в России. Там захоронено около 30 тысяч человек.

Ранее дома норвежского селения на мысе Кракнесет оказались сброшенными в море в результате оползня. Информации о жертвах или пострадавших не поступало. В местной полиции утверждают, что жителей в посёлке не было — их заранее эвакуировали на вертолёте. Ширина оползня составила порядка 800 метров. Он образовался в результате сейсмической активности, писал NEWS.ru.