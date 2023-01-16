Омский губернатор высказался о драке местных чиновников Омский губернатор Бурков попросил воздержаться от преждевременных выводов о драке чиновников

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Александр Бурков

Всем сторонам конфликта лучше воздержаться от преждевременных комментариев по поводу драки, в результате которой мэр Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев оказался в больнице, призвал губернатор Омской области Александр Бурков. В беседе с Lenta.ru он отметил, что чиновникам лучше не выяснять отношения при местных жителях. Драка между чиновниками Омской области произошла 13 января во время встречи с жителями Знаменского района.

По поводу конфликта, который возник между главой Знаменского района и главой Знаменского сельского поселения, — прошу все стороны воздержаться от преждевременных выводов. Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются, — уточнил Бурков.

Омский губернатор призвал чиновников добиться в работе единства и сплоченности. Бурков отметил, что существуют «стервятники», которые хотят нажить политический капитал на фоне разобщенности коллектива, и такие действия должны быть недопустимы. В вопросе водоснабжения района, который и стал причиной конфликта между местными чиновниками, Бурков пообещал разобраться самостоятельно.

Ранее стало известно, что конфликт в Омской области произошел между мэром Знаменского сельского поселения Омской области Геннадием Андреевым и главой Знаменского района Сергеем Максимовым. По предварительным данным, причиной конфликта стал вопрос местных жителей о восстановлении водоснабжения в районе: они четверо суток провели без воды из-за замерзания водонапорной башни. После драки Андреев был госпитализирован.