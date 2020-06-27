Очаг коронавируса выявили в тюменском пансионате для престарелых

https://static.news.ru/photo/06dd5d16-b895-11ea-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В пансионате для престарелых «Комфорт» в Тюмени обнаружен очаг коронавируса. По лабораторным результатам положительный тест выявлен у 10 человек, один из которых является сотрудником пансионата.

Четверо из подтверждённых находятся в непростом по состоянию здоровья положении, они маломобильны, — говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба.

Уточняется, что первого заражённого выявили 24 июня, его отвезли в моногоспиталь. В настоящее время специализированные бригады скорой помощи госпитализируют других пациентов с COVID-19. Сотрудники городской поликлиники № 17 тестируют на коронавирус пациентов и сотрудников второго корпуса пансионата.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи обнаружили коронавирус у 107 пациентов и 12 сотрудников Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Воронежской области. 20 человек помещены в госпиталь, их жизням ничего не угрожает. Остальные переносят болезнь в бессимптомной форме. Совместно с Роспотребнадзором были приняты все противоэпидемические меры: тотальная дезинфекция, деление учреждения на «чистую» и «грязную» зоны.