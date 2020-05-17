Общественный транспорт в Чечне возобновит работу 18 мая

https://static.news.ru/photo/aa634f9a-9883-11ea-9091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Bastian / Global look press

Утром в понедельник, 18 мая, общественный транспорт в Чеченской Республике вернётся на маршруты, в том числе, пригородные, сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.

Представитель Минтранса предупредил, что воспользоваться транспортом смогут только соблюдающие все санитарные требования граждане. Поездка будет возможна только при наличии у пассажира маски и пропуска, либо рабочего удостоверения. Весь парк общественного транспорта будет каждый день проходить дезинфекцию. Список маршрутов, которые вновь начинают обслуживаться, будет ежевечерне публиковаться на сайте ведомства, передаёт «Грозный Информ».

Как писал NEWS.ru ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что снятие санитарных ограничений по распространению коронавирусной инфекции пройдёт в три этапа. Чечня начала выходить из самоизоляции с 15 мая.