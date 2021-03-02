«Обезумела»: в Крыму ответили на призывы к захвату полуострова

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Призыв экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол к возврату полуострова в состав Украины силовым путём назвали безумием. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что киевские власти и так втянули свою страну в войну, теперь им понадобился ещё и Крым.

Всё это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго, — сказал Гемпель.

Он подчеркнул, что Украина не вынесла уроков из ситуации в Донбассе. Невозможно построить цивилизованное, демократическое государство силовым путём, цитирует политика РИА Новости.

Гемпель считает, что киевские власти затянули страну в экономическую разруху и туда же хотят утащить Крым, но это останется «лишь в их больном воображении». Украину он назвал «политическим карликом», неспособным защитить собственные территории, в отличие от России.

Ранее Черновол призвала быть «постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции в Крыму». Напасть на полуостров она предлагает, когда в России начнётся «турбулентность» и можно будет поймать момент, писал NEWS.ru.