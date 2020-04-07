Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

Бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова переквалифицировалась в психолога, пишет mkset.ru . На её странице в Instagram теперь полностью отсутствует информация о работе в ведомстве и на должности руководителя института развития образования Республики Башкортостан. Теперь экс-чиновница предлагает «снять телесные блоки, почувствовать и полюбить свое тело».

Ставропольский край

На Ставрополье салоны красоты планируют создать петицию с требованием урегулировать работу «домашних» специалистов по маникюру, косметологии, визажу и стрижке. По их мнению, эти мастера работают на дому без соблюдения противовирусных правил и могут заразить своих клиентов инфекцией, пишет newstracker.ru .

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщение о мужчине, который открыл стрельбу по прохожим. Как пишет newsnn.ru , предположительно, он вёл огонь из пистолета Макарова из окна своей квартиры. При этом стрелок кричал: «Чего вы ходите по улице?».

Омская область

На период самоизоляции в Омске закрыли кладбища для обычных посещений, сообщает gorod55.ru . Для похорон делают исключение. На кладбище допускают только самых близких родственников, не больше семи-десяти человек. Трудности сейчас связаны с получением свидетельства о смерти: ЗАГС их выдают только по предварительной записи. Из-за этого иногда приходится переносить похороны.

Волгоградская область

Из-за коронавируса в Волгоградской области отменили местные выборы, пишет портал novostivolgograda.ru . Голосование за нового главу Рахинского сельского поселения должно было состояться 17 мая, но было перенесено на неопределённый срок. Когда пройдут выборы, решит специальная комиссия. В целом по России, по данным ЦИК, под временную отмену голосования попали около ста избирательных кампаний в 34 регионах.

Татарстан

Виталий Тимкив/РИА Новости

В Казани семь тысяч школьников не могут перейти на дистанционное обучение. Как сообщает inkazan.ru , у детей нет необходимых технических средств. Отмечается, что для них уроки будут проводиться в другом формате при помощи мессенджеров.

Приморский край

Владивосток принял эвакуационный самолёт из Токио. Как пишет vostokmedia.com , россияне прибыли чартерным рейсом S7. Пассажиров, которые являются жителями других российских регионов, разместят в обсерваторах. Приморцы же смогут остаться на карантине на две недели дома.

Ростовская область