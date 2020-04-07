Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
Бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова переквалифицировалась в психолога, пишет mkset.ru. На её странице в Instagram теперь полностью отсутствует информация о работе в ведомстве и на должности руководителя института развития образования Республики Башкортостан. Теперь экс-чиновница предлагает «снять телесные блоки, почувствовать и полюбить свое тело».
Ставропольский край
На Ставрополье салоны красоты планируют создать петицию с требованием урегулировать работу «домашних» специалистов по маникюру, косметологии, визажу и стрижке. По их мнению, эти мастера работают на дому без соблюдения противовирусных правил и могут заразить своих клиентов инфекцией, пишет newstracker.ru.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщение о мужчине, который открыл стрельбу по прохожим. Как пишет newsnn.ru, предположительно, он вёл огонь из пистолета Макарова из окна своей квартиры. При этом стрелок кричал: «Чего вы ходите по улице?».
Омская область
На период самоизоляции в Омске закрыли кладбища для обычных посещений, сообщает gorod55.ru. Для похорон делают исключение. На кладбище допускают только самых близких родственников, не больше семи-десяти человек. Трудности сейчас связаны с получением свидетельства о смерти: ЗАГС их выдают только по предварительной записи. Из-за этого иногда приходится переносить похороны.
Волгоградская область
Из-за коронавируса в Волгоградской области отменили местные выборы, пишет портал novostivolgograda.ru. Голосование за нового главу Рахинского сельского поселения должно было состояться 17 мая, но было перенесено на неопределённый срок. Когда пройдут выборы, решит специальная комиссия. В целом по России, по данным ЦИК, под временную отмену голосования попали около ста избирательных кампаний в 34 регионах.
Татарстан
Виталий Тимкив/РИА Новости
В Казани семь тысяч школьников не могут перейти на дистанционное обучение. Как сообщает inkazan.ru, у детей нет необходимых технических средств. Отмечается, что для них уроки будут проводиться в другом формате при помощи мессенджеров.
Приморский край
Владивосток принял эвакуационный самолёт из Токио. Как пишет vostokmedia.com, россияне прибыли чартерным рейсом S7. Пассажиров, которые являются жителями других российских регионов, разместят в обсерваторах. Приморцы же смогут остаться на карантине на две недели дома.
Ростовская область
В Батайске инвалида, страдающего одной из клинических форм ишемической болезни сердца, лишили бесплатного обеспечения лекарствами. По данным rostovgazeta.ru, мужчина обратился в больницу, чтобы ему выписали рецепт на получение необходимого лекарства, однако его обращение проигнорировали. В итоге он купил дорогостоящий препарат за свои деньги и обратился в прокуратуру.