Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Главный внештатный эпидемиолог минздрава РТ ответил на вопросы о коронавирусе. Он рассказал, что алкоголь эффективен только как антисептик для рук, а главными переносчиками заболевания могут быть дети 2-3 лет. У них вирус протекает в легкой форме, поэтому о его наличие можно не подозревать, пишет inkazan.ru .

Башкирия

В Уфе, несмотря на ужесточение антивирусных мер, некоторые фитнес клубы решили заработать на пандемии. Как пишет mkset.ru , один из местных клубов объявил продажу «Антивирусной карты» на период карантина, по сниженной цене. Лозунг акции гласит, что нужно не паниковать, а тренироваться.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде памятники тоже защитили от пандемии коронавируса. Как пишет newsnn.ru , на улице Большая Покровская, где поток людей по-прежнему крайне высок, на памятниках Евстигнееву, дамы с зеркалом, козы и почтальона появились медицинские маски.

Удмуртия

Скорую помощь Глазова переводят с 24-часовой смены на 12-часовую. Журналисты udm-info.ru пообщались с фельдшером скорой помощи. По его словам, таким образом хотят уменьшить число ночных бригад и увеличить дневные. Однако на деле станции неукомплектованы нужным количеством медперсонала, чтобы сократить разрыв, который появится, если люди не смогут совмещать смены.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

Начальника ГИБДД Новочеркасска, назначенного в 2016 году, задержали за взятку, пишет rostovgazeta.ru . Примечательно, что в 2019 году мужчина стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию о баранах и овцах.

Приморье

Журналисты vostokmedia.com составили свой список приморских фейков о коронавирусе. Так, работник завода в Уссурийске записал видео-сообщение о том, что все сотрудники больны, но информация скрывается. Позже он опроверг свои слова, назвав всё шуткой, однако теперь его ждет суд за распространение фейковой информации.

Омская область

Омскому школьнику, которого отчим ставил на гречку за любую провинность, назначили опекуна. Как сообщает издание gorod55.ru , ребенка передали на воспитание двоюродной бабушке. Омский департамент образования в суде добивается лишения матери мальчика родительских прав. Женщину и ее сожителя осудили за истязание ребенка и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Оренбургская область

Оружейные магазины Оренбурга испытывают настоящий покупательский ажиотаж. Как сообщает издание 56orb.ru , рост продаж патронов и огнестрельного оружия, особенно самозарядных карабинов, бьёт все рекорды. Магазины спешно заказывают новые партии оружия и патронов, а оренбуржцы уже оставляют заявки с глубиной продаж на 10 дней. Эксперты полагают, что закупка идёт «про запас, на всякий случай».

Карелия

В лесу под Петрозаводском обнаружили крупную свалку гуманитарных вещей. Как сообщает karelinform.ru , активисты Общероссийского народного фронта отметили, что одежда и обувь похожи на ассортимент сэконд хенда или «гуманитарки». На месте свалки удалось обнаружить чеки одной из таких организаций.

Тюменская область

В Тюмени снесли столетний двухэтажный дом. Как сообщает издание nashgorod.ru , дом был построен в 1919 году и на момент сноса был расселен. Рядом с постройкой расположен особняк, построенный в 1880-х годах. Отмечается, что в снесённом доме отсутствовала горячая вода и центральное отопление.

Хабаровский край

Первые лесные пожары произошли в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com , очаги возгораний были зафиксированы на площади в 103 гектара. На ближайшее время прогнозы неутешительны: по мнению экспертов, в предстоящие дни вероятность природных пожаров значительно повысится. Синоптики обещают, что в южных районах Хабаровского края потеплеет до +12 градусов по Цельсию.

Serguei Fomine/Global Look Press

Ставропольский край

Компания «Газпром межрегионгаз Ставрополь» потребовала от клиентов расплатиться за поставки газа до 28 марта из-за каникул, пишет newstracker.ru . Клиентам газовой компании начали приходить уведомления о необходимости заплатить по договорам. «Вот первая реакция газовиков края на выступление президента», — пишет в соцсетях один из клиентов «Газпрома».

Челябинская область

Челябинцы перепугались свиристелей, лежащих полумертвыми из-за переедания. Как сообщает kursdela.biz , свиристели — очень прожорливые. Они могут за раз съесть около десятка замерзших ягод, что равно тому, если бы человек съел 4 кг таких ягод. Так как ягоды замерзшие, то птицы как бы тоже «замерзают» от такого холода. Но если в это время на улице тепло, птицы буквально оттаивают и «оживают».

ХМАО

В Югре арбитражный суд назначил коллекторскому агентству ООО «Кредит Экспресс Финанс» административный штраф в размере 60 тысяч рублей из-за угроза в адрес должника. Об этом сообщает muksun.fm . Известно, что у жительницы Сургута имелся кредит и задолженность по оплате. Ей на почту стали поступать письма от коллекторов с угрозами. После чего она обратились к судебным приставам. Выяснилось, что женщина — не единственная, кто получал письма с угрозами.

Волгоградская область

За неделю в Волгоградской области выросли цены на крупы, соль и овощи. Как сообщает портал novostivolgograda.ru , сильнее всего подскочили цены на сахар-песок — на 9,46%. Цены выросли на ряд овощей: картофель — на 6,14%, репчатый лук — на 3,65%, морковь — на 4,16%. Кроме того, подорожали яйца, вареная колбаса и соль.

Свердловская область