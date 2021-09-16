Новости регионов: в Башкирии COVID-19 заподозрили почти у двух тысяч детей

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
В Башкирии коронавирус подозревают почти у двух тысяч детей. Как пишет
Удмуртия
Минприроды Удмуртии обнаружило отходы типографии «Гарант-Пресс» в лесу около посёлка Италмас. Как пишет
Ростовская область
Донская митрополия провела пресс-конференцию, на которой заявила, что в Ростовской области необходимо построить ещё 10 церквей. Как пишет
Ставропольский край
В Ставропольском крае девушка обвинила бренд-шефа известной сети ресторанов в сексуальном насилии и избиениях, которые длились два года. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет, пишет
Татарстан
Более 15 тысяч россиян подписали петицию с требованием освободить основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Как пишет
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде похитили фигурку мыши-пушкаря. Как пишет
Волгоградская область
В Волгограде помощницы патологоанатома получили условные сроки за подмену органов умершей роженицы и снова вышли на работу. Как пишет
Свердловская область
Нижнетагильская природоохранная прокуратура проверит сообщения о незаконных свалках, расположенных вдоль Салдинского шоссе. Ранее в надзорные органы с жалобой обратилась редакция
Омская область
В Омской области прокуратура начала проверку из-за двух ночных хлопков газа. Как пишет
Оренбургская область
Накануне в Оренбургской области пропала 16-летняя девушка. Как пишет издание
Карелия
Карельский Следственный комитет проводит проверку после того, как девочка выпала из окна музыкальной школы. Как сообщает
Тюменская область
В Тюменской области проверяют сотрудников ИК-2 УФСИН после побега заключённого, пишет
Приморье
В Приморье синоптики прогнозируют приход нового мощного антициклона после 20 сентября, пишет