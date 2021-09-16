Новости регионов: в Башкирии COVID-19 заподозрили почти у двух тысяч детей

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Башкирии коронавирус подозревают почти у двух тысяч детей. Как пишет Mkset , диагноз уже подтвердили свыше чем у 300 детей, 89 из них госпитализировали. Отмечается, что ежедневный прирост заражённых COVID-19 в регионе — 300 человек.

Удмуртия

Минприроды Удмуртии обнаружило отходы типографии «Гарант-Пресс» в лесу около посёлка Италмас. Как пишет udm-info.ru , глава организации обратилась к частному лицу для утилизации отходов. Водителю «Газели» просто заплатили деньги, и он вывез отходы.

Ростовская область

Донская митрополия провела пресс-конференцию, на которой заявила, что в Ростовской области необходимо построить ещё 10 церквей. Как пишет rostovgazeta.ru , жители неоднозначно восприняли инициативу епархии, отметив, что вместо храмов в новых районах нужно строить социальную инфраструктуру — школы и больницы.

Александр Поготов/РИА Новости

Ставропольский край

В Ставропольском крае девушка обвинила бренд-шефа известной сети ресторанов в сексуальном насилии и избиениях, которые длились два года. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет, пишет newstracker.ru .

Татарстан

Более 15 тысяч россиян подписали петицию с требованием освободить основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Как пишет inkazan.ru , активисты уверены, что он планирует выплатить все средства вкладчикам своей компании.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде похитили фигурку мыши-пушкаря. Как пишет NewsNN , это часть общей композиции из трёх мини-скульптур. Жители требуют, чтобы в городе начали устанавливать «противовандальные» скульптуры.

Волгоградская область

В Волгограде помощницы патологоанатома получили условные сроки за подмену органов умершей роженицы и снова вышли на работу. Как пишет novostivolgograda.ru , о ситуации рассказал муж скончавшейся девушки.

Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы//АГН «Москва»

Свердловская область

Нижнетагильская природоохранная прокуратура проверит сообщения о незаконных свалках, расположенных вдоль Салдинского шоссе. Ранее в надзорные органы с жалобой обратилась редакция tagilcity.ru . Прокуратура должна определить, законно ли организованы свалки и кому принадлежит территория под ними.

Омская область

В Омской области прокуратура начала проверку из-за двух ночных хлопков газа. Как пишет gorod55.ru , в результате загорелись жилые дома в омском СНТ «Химик», а в Таре обрушился дом.

Оренбургская область

Накануне в Оренбургской области пропала 16-летняя девушка. Как пишет издание 56orb.ru , её уже нашли в Татарстане. Оказалось, что молодой человек из Альметьевска сделал ей предложение и, не получив согласия от родных, выкрал невесту.

Карелия

Карельский Следственный комитет проводит проверку после того, как девочка выпала из окна музыкальной школы. Как сообщает karelinform.ru , пострадавшая облокотилась на стекло во время занятия и выдавила его массой тела.

СУ СК РФ по Республике Карелия

Тюменская область

В Тюменской области проверяют сотрудников ИК-2 УФСИН после побега заключённого, пишет nashgorod.ru . Полиция ищет сбежавшего — 43-летнего Александра Новикова, осуждённого за убийство и кражу.

Приморье