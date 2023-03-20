Новости регионов: 81-летний врач из Казани попал в Книгу рекордов России

Фото: ssmp_kzn1/t.me

В Казани 81-летний врач Юрий Обрезков попал в Книгу рекордов России. Он стал самым возрастным специалистом в профессии. Между тем тюменские хирурги провели уникальную операцию по спасению мужчины с опухолью легкого. Медики на протяжении шести часов оперировали пациента и сумели полностью сохранить орган.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье глава налоговой инспекции обманул компанию на 500 тысяч рублей, пишет newstracker.ru. Злоумышленник обратился к представителю одной из коммерческих организаций с целью оказания помощи в упрощении работы с налоговой. За свои услуги он потребовал вознаграждение, но реальную помощь не оказал.

Удмуртия

Жители Ижевска в социальных сетях пытаются обратить внимание властей города на разбитые дороги, а также просят контролировать качество проводимых работ, сообщает udm-info.ru. Горожане уточняют, что многие ямы и трещины не ремонтируются годами, включая те, которые видно прямо из окон администрации.

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Ростовская область

Ростовчане стали реже сталкиваться с фактами коррупции. Так, в 2022 году на это пожаловались лишь 7,7% жителей региона, хотя в 2021 году этот показатель составлял 8,3%, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

81-летний врач станции скорой медицинской помощи из Казани Юрий Обрезков попал в Книгу рекордов России. Он стал самым возрастным специалистом в профессии, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области взорвали здание старой недостроенной больницы, сообщают novosti volgograda.ru. Строительство медучреждения началось еще 40 лет назад. За все последующие годы девятиэтажное здание так и не было достроено. В 2022 году власти приняли решение о его сносе.

Нижегородская область

Баскетбольный клуб «Пари НН» стал обладателем кубка России. Как пишет newsnn.ru, в финале нижегородцы обыграли петербургский «Зенит» со счетом 84:72. Эта первая награда клуба за несколько лет.

Свердловская область

В Свердловской области злоумышленники обманули воспитательницу детского сада на 245 тысяч рублей, информирует tagilcity.ru. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что в настоящее время с ее банковского счета по фальшивой доверенности мошенники пытаются похитить деньги. 24-летняя девушка поверила и перевела все средства на якобы «безопасные» счета.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оренбургская область

Как сообщает 56orb.ru, оренбургский ресторан стал обладателем российской премии в области гостеприимства Russian Hospitality Awards. Это уже вторая награда, которую заведение получает в номинации «Лучший ресторан в отеле».

Тюменская область

В Тюмени хирурги шесть часов проводили операцию по спасению мужчины с опухолью легкого. Как сообщает nashgorod.ru, пациент поступил в больницу с обычной простудой. Ранее в таких случаях опухоль удаляли вместе с частью легкого, но тюменским медикам удалось спасти орган.

Омская область

Омская прокуратура через суд требует провести ремонт в треснувшем доме, пишет gorod55.ru. В надзорном ведомстве сослались на наличие опасных трещин и разломов на фасаде здания. Из-за неправильного обслуживания в отношении руководителя УК «Левобережье» составлено представление. Кроме того, прокуратура подготовила иск к Фонду капитального ремонта с требованиями о незамедлительном проведении работ.

Карелия

В Карелии продолжат выдавать денежную компенсацию взамен земельного участка. Как информирует karelinform.ru, речь идет о единовременной выплате многодетным семьям, которые имеют право получить деньги вместо земли.

Приморский край

В Хабаровском крае решили увеличить набор учащихся в аспирантуру и ординатуру за счет средств регионального бюджета. Как пишет vostokmedia.com., правительство Хабаровского края в 2022 году начало финансирование государственных научных и образовательных организаций региона на подготовку научно-педагогических кадров по программам аспирантуры, включая сферу здравоохранения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

Башкирские парламентарии выступили за привлечение заключенных к труду. Кроме того, они предложили наказывать их за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет mkset.ru. Инициатива вызвана низкой трудовой дисциплиной осужденных в условиях исправительных учреждений. Депутаты рассчитывают, что к числу злостных нарушений режима содержания должно быть добавлено и ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей с соответствующими мерами взыскания и материальной ответственностью.

Хабаровский край

В Хабаровске состоялся День киргизской культуры «Ак Калпак». В ходе мероприятия присутствующие могли послушать национальные песни, увидеть танцы, принять участие в соревнованиях национальных видов спорта, а также попробовать блюда местной кухни, пишет transsibinfo.com. Кроме того, гостям рассказали интересные факты о главном атрибуте мероприятия — головном уборе киргизских мужчин Ак Калпаке.