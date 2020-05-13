Нижегородские чиновники увидели «заказуху» в акции врачей скорой помощи

https://static.news.ru/photo/bcd04062-953a-11ea-aba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Нижегородской области назвали «провокацией» и «заказухой» скандальный инцидент на сормовской подстанции скорой помощи. Медики пришли к начальству узнать, почему им выплатили разные суммы надбавок. Происходящее записали на видео и выложили в соцсети.

Оценку ситуации дал замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Среди пришедших были и те, кто работает на скорой, и совершенно посторонние личности. Мгновение ока — и сразу здесь же телекамеры, берутся интервью, вбрасываются в толпу людей разогревающие фразы, — возмутился чиновник.

Он дал поручение главврачу обратиться в полицию и Следственный комитет, чтобы сыщики выяснили, кто и с какими целями стоит за этой акцией. Он также подчеркнул, что суммы доплат медработникам зависят от того, какое время каждый сотрудник скорой помощи провёл с COVID-пациентами. При этом некоторые медики нижегородской скорой получили в качестве надбавки меньше тысячи рублей.

Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за обещанные надбавки. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей. По его словам, выплаты получили пока только 52 тыс. медиков в 56 регионах. Это менее половины, учитывая, что все средства регионы уже получили. Путин подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России, писал NEWS.ru.